Son Dakika! Gümüşhane'de Sıcak Çatışma: 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!
Son dakika! Gümüşhane'de arama tarama faaliyetleri sırasında bir grup teröristle karşılaşan güvenlik güçleri sıcak temasa girdi. İlk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilirken operasyon havadan ve karadan devam ediyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi.
BİR GRUP TERÖRİSTLE SICAK TEMAS SAĞLANDI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşilköy kırsalında terörle mücadele kapsamında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Çıkan çatışmada ilk bilgilere göre 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını havadan ve karadan sürdürüyor.