Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ayı telef oldu
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Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ayı telef oldu

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ayı telef oldu
26.07.2020 22:59 | Son Güncelleme: 26.07.2020 23:18

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 AAR 518 plakalı otomobil, kara yoluna inen ayıya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilde hasar meydana geldi, yaralanan ayı kaza yerine 50 metre mesafede köylüler tarafından telef olmuş halde bulundu.

Telef olmuş ayı köylüler tarafından kaza yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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