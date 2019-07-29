"Gülen yüzler"le 71 çocuk sevindi

Yarını Aydınlat Derneği "Gülen Yüzler Anadolu'da Projesi" kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ihtiyaç sahibi 71 çocuğun bayram ihtiyaçlarını karşıladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da başlatılan "Gülen Yüzler Anadolu'da Projesi"nin, 4,5 yıldır Anadolu'nun çeşitli yerlerinde uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Ceylanpınar ilçesindeki yetim ve öksüzler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi 71 çocuğun bayramlık alışverişlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Her yıl ulaştığımız çocuk sayısını artırmayı hedefliyoruz. Amacımız, her çocuğun mutlu bayramlara yeni elbise ve ayakkabılarla ulaşmalarını sağlamak. Proje ile çocukların mutluluk ve umut dolu yarınları olmasını ve paylaştıkça artan toplumsal birliktelik olgusunun oluşturulmasını amaçlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA