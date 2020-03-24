Güdül ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu Güdül Kaymakamı Doğan Dinç başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi.

Güdül Kaymakamı Doğan Dinç başkanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi.

Toplantıda, ülke genelinde 65 yaş ve üüstü ile kronik hastalığı olanların dışarı çıkmasına sınırlama getirilmesi nedeniyle bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, alınan kararların belediye tarafından vatandaşlara bildirileceğini aktararak, evden çıkmama kuralına ve tedbirlere uyulmasının insan sağılığı açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA