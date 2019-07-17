GTB, Gaziantep Menengiç kahvesini tanıtacak

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültürünün vazgeçilmez tatlarından Menengiç Kahvesinin tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunacaklarını belirterek, "Geleneksel yöntemlerle hazırlanan Gaziantep menengiç kahvesinin yurt içi ve yurt dışında marka bilinirliğini ve tüketimini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA), '2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı' kapsamında, Gaziantep Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz' projesine onay verildiğini açıklayan Akıncı, Gaziantep menengiç kahvesini dünya pazarlarına taşıyacak tanıtım faaliyetlerine zaman kaybetmeden başlayacaklarını ifade etti. Gaziantep'in ata mirası zengin bir kahve kültürüne sahip olduğunu, menengiç kahvesinin de bu kültürel miras içerisinde ayrı bir yer tuttuğunu vurgulayan Akıncı, "2017 yılında şehrimiz adına coğrafi işaret tesciline başvuruda bulunduğumuz menengiç kahvesi, bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtım eksiliğinden dolayı maalesef hak ettiği ilgiyi tam olarak göremiyordu. Bu durum şehrimiz adına hem kültürel hem de ticari alanda ciddi bir eksiklik oluşturuyordu. Bu eksikliği gidermek ve böylesi özel bir lezzetin global alanda tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 'Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz' projesini hayata kazandırdık. İKA'nın mali destek programına dahil ettiği proje ile Osmanlıdan günümüze uzanan eşsiz kültürel değerimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız "dedi.

İKA ile imzalanacak olan protokolün ardından projede uygulama safhasına geçileceğini kaydeden Akıncı, kafein içermeyen ve antiseptik özelliği bulunan menengiç kahvesini piyasalarda sağlık dostu yönüyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin de iştirakçi olarak destek vereceği projede öncelikle şehrimizde yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunan kavşak Menengiç Kahvesine yönelik özel bir çalışmayla yeniden tasarlanacak. Bunun yanı sıra şehir görüntüleri eşliğinde Menengiç Kahvesinin ağaçtan fincana uzanan serüvenini konu alan bir tanıtım filmi hazırlanacak. Sosyal medya ve TV'lerde yayınlanacak reklam filmleri ile ürünün sağlık dostu yönüne vurgu yapılacak . Gaziantep'te konaklayan yerli ve yabancı turistlere yönelik özel ikram kutuları hazırlanarak, bu kutulardan kahve ikramları gerçekleştirilecek. Farklı şehirlerde afişli tanıtım ve yurt dışında açılacak gıda fuarları ile ürünün özel tanıtımına katkı sağlanmaya çalışılacak."- GAZİANTEP

Kaynak: İHA