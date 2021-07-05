GTA 6 çıkış tarihi hakkında üzen haber!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GTA 6 çıkış tarihi hakkında üzen haber!

GTA 6 çıkış tarihi hakkında üzen haber!
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Eğer yakın zamanda GTA 6 çıkış tarihi için bir duyurunun olabileceğini hayal ediyorsanız, ne yazık ki bu güzel umutlarınıza limon suyu sıkmak zorunda kalacağız.

Eğer yakın zamanda GTA 6 çıkış tarihi için bir duyurunun olabileceğini hayal ediyorsanız, ne yazık ki bu güzel umutlarınıza limon suyu sıkmak zorunda kalacağız. Video oyun haberciliğinin en güvenilir isimlerinden Bloomberg muhabiri Jason Schreier, oyunun 2025 yılına kadar piyasaya sürülmeyebileceğini söyledi.

Esasen bu iddia ilk olarak Battlefield ve Call of Duty oyunlarına dair verdiği bilgilerle tanınan Tom Henderson'a ait. Geçen hafta YouTube kanalı üzerinden GTA 6 hakkında çeşitli söylenti ve tahminlerinin yer aldığı bir video yayınlayan isim, oyunun bir hacker rolü üstlenecek bir kadın kahraman da dahil olmak üzere birden fazla oynanabilir karaktere sahip olacağını iddia etmişti.

GTA 6 çıkış tarihi için de bir tahminde bulunan Henderson, oyunun 2024 veya 2025 yılında piyasaya çıkacağına inandığını söylemişti. Ünlü ismin tarihi bu denli uzak tutmasının altında Rockstar'ın bir hayli yavaş olan geliştirme süreci yatıyor.

2018 tarihli bir Kotaku raporunda, GTA 6'nın 2020'de hala erken geliştirme aşamasında olduğunu ve GTA oyunlarının genellikle uzun geliştirme döngülerine sahip olduğu için oyunun yakın zamanda gün yüzüne çıkmasının çok zor olduğu ifade edilmişti.

Henderson GTA 6 çıkış tarihi hakkındaki görüşlerinin sadece bir tahmin olduğunun altını çizerken Bloomberg muhabiri Schreier, Henderson'ın sağladığı bilgileri doğrulayan bir tweet paylaştı.

"Neden herkesin GTA 6'nın 2023'te geleceğini söylediğimi düşündüğünü bilmiyorum. Tom Henderson'ın oyun hakkında söylediği her şey duyduklarımla örtüşüyor" diyen Schreier, attığı başka bir tweette ise oyunun hala "geliştirme aşamasında" olduğunu ve "gelişen/ genişleyen bir haritaya" sahip olacağını söyledi.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Çağla Altunkaya Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GTA 6 çıkış tarihi hakkında üzen haber! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 17:40:26. #1.14#

title