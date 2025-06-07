GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 7 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?

GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 7 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?
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GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 7 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?
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7 Haziran 2025 Cumartesi günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

7 Haziran 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 7 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 7 Haziran Cumartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 23:58 itibariyle yüzde -1,42azalarak 4173,70'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 7 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 23:58 itibariyle yüzde -1,28 değer kaybederek 6751,22'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 23:58 itibariyle yüzde -1,28 azalarak 13502,44'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 23:58 itibariyle yüzde -1,28 değer kaybederek 26963,21'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI SON DAKİKA | 7 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?Altın fiyatlarında son durum

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 23:58 itibariyle yüzde -1,30 azalarak 3310,05'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4142 liradan alınırken 4224 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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