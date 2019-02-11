Grafikli - En Kalabalık İlçe Çankaya, Nüfus Büyüklüğünde 57 İli Solladı

ŞAHİN OKTAY - Ankara'nın Çankaya ilçesi, 2018 sonu itibarıyla 920 bin 890'ı bulan nüfusuyla en kalabalık ilçe olma unvanını elinde bulundururken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri'nden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin nüfusu, 2018'de bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi artarak 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu.

Türkiye'nin 2007 yılında 49 milyon 747 bin 859 olan şehir nüfusu, aradan geçen 11 yılın sonunda yüzde 52,1 artarak 75 milyon 666 bin 497'ye ulaştı.

Ülke nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il olurken, bunu 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi.

Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. Tunceli, 88 bin 198'le en az nüfusa sahip ikinci il olurken, Ardahan 98 bin 907 kişiyle üçüncü, Kilis 142 bin 541 kişiyle dördüncü ve Gümüşhane 162 bin 748 kişiyle beşinci sırada yer aldı.

Nüfusu düşen tek il Gümüşhane

Nüfusu 216 bin 362'ye ulaşan Çankırı, binde 150,8'le nüfusu en hızlı büyüyen il olurken, onu binde 66,8'le Tunceli, binde 57,6'yla Sinop, binde 51,7'yle Rize, binde 46,3'le Artvin takip etti.

Kilis, binde 44,6'yla nüfusu en hızlı büyüyen altıncı il olurken, Yalova binde 43'le yedinci, Şırnak binde 40,8'le sekizinci, Sivas binde 39,9'la dokuzuncu, Ordu binde 39,1'le onuncu sıraya yerleşti.

Gümüşhane, geçen yıl nüfusu düşen tek il oldu. Kent nüfusu 2018'de 7 bin 425 kişi azalarak 162 bin 748 olarak kayıtlara geçti.

Çankaya ilçesi 57 ili geride bıraktı

Kentsel yaşam tarzına olan ilginin artmasıyla ilçelerin nüfuslarında da önemli artışlar kaydedildi.

Ülkenin üst yönetim idare binalarına ev sahipliği yapan Ankara'nın Çankaya ilçesi geçen yılın sonu itibarıyla 920 bin 890'u bulan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

Başkentin bir diğer ilçesi Keçiören 909 bin 787 kişilik nüfusuyla listede ikinci sırada yer alırken, bunu 906 bin 43'le Gaziantep'in Şahinbey, 891 bin 120'yle İstanbul'un Esenyurt, 862 bin 516 kişiyle Bursa'nın Osmangazi ilçesi takip etti.

Akdeniz bölgesinin kebabıyla ünlü kenti Adana'nın merkez ilçesi Seyhan 793 bin 480 kişiyle en kalabalık altıncı ilçe olma özelliğini taşırken, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 774 bin 179 kişiyle yedinci sırada bulunuyor.

Şehitkamil'i, İstanbul'un Küçükçekmece (770 bin 317), Bağcılar (734 bin 369) ve Pendik (693 bin 599) ilçeleri takip etti.

254 ilçe Bayburt'un önünde

Türkiye'nin nüfusu en düşük ili olan Bayburt'tan daha fazla kişinin yaşadığı ilçe sayısı 254 olarak kayıtlara geçti.

Büyükşehir Belediyesi olabilmek için gerekli olan 750 bin ve üzeri nüfusa sahip olan 8, 500 bin ve üzeri nüfusa sahip 22, 250 bin ve üzeri nüfusa sahip 97, 100 bin ve üzeri nüfusa sahip ise 224 ilçe bulunuyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı bir beldeyken 1990 yılında ilçe statüsü verilen Yalıhüyük, bin 785 kişiyle Türkiye'nin en küçük ilçesi olarak dikkati çekiyor.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi 2 bin 139 kişiyle Türkiye'nin nüfusu en düşük ikinci ilçesi olurken, onu 2 bin 272 kişiyle Eskişehir'in Han, 2 bin 300 kişiyle Isparta'nın Yenişarbademli, 2 bin 368 kişiyle Kırklareli'nin Kofçaz ilçesi izliyor.

Geçen yılın sonu itibarıyla Türkiye'nin en büyük ve en küçük 10 ilçesi şöyle:

İlçe Nüfus İlçe Nüfus Ankara (Çankaya) 920.890 Konya (Yalıhüyük) 1.785 Ankara (Keçiören) 909.787 Bingöl (Yayladere) 2.139 Gaziantep (Şahinbey) 906.043 Eskişehir (Han) 2.272 İstanbul (Esenyurt) 891.120 Isparta (Yenişarbademli) 2.300 Bursa (Osmangazi) 862.516 Kırklareli (Kofçaz) 2.368 Adana (Seyhan) 793.480 Erzincan (Otlukbeli) 2.437 Gaziantep (Şehitkamil) 774.179 Afyonkarahisar (Kızılören) 2.463 İstanbul (Küçükçekmece) 770.317 Elazığ (Ağın) 2.776 İstanbul (Bağcılar) 734.369 Rize (Hemşin) 2.817 İstanbul (Pendik) 693.599 Bingöl (Yedisu) 2.877

Kaynak: AA