HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe'nin kolu kanadı kırıldı

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti.

Göztepe'nin kolu kanadı kırıldı
06.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:18

Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra 4 maçtır galip gelemeyen Göztepe, kalan 4 maç öncesi hücumda en etkili silahlarını kaybetti. Sarı-kırmızılılarda attığı 7 golle takımın en skorer oyuncusu olan Serdar Gürler'in Fenerbahçe deplasmanının ilk yarısında yaşadığı talihsiz sakatlıkla sol diz ön çapraz bağları yırtıldı. Ameliyat olacak tecrübeli kanat oyuncusu, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Geçen sezonun devre arasında İspanya'nın Huesca takımından kiralanıp sözleşmesi bitecek olan, Süper Lig'den birçok talibi bulunan Serdar'ın bonservisini almak isteyen Göztepe, ağır sakatlıkla şok yaşadı.

"HALİL'İN OYNAMASI ZOR"

İzmir temsilcisinde önceki hafta Alanyaspor maçı sonrası sol diz iç yan bağlarında zorlanma ve ödem tespit edildiği açıklanan takımın diğer skorer oyuncusu Halil Akbunar da Fenerbahçe önünde forma giymedi. Bu sezon attığı 5 golle hem altyapıdan çıkıp 2012'den bu yana formasını giydiği Göztepe'nin en skorer isimlerinden olan hem de transferde yıldızı parlayan Halil'in kalan 4 maçta oynamasının zor olduğu öğrenildi.

"JEROME VE DENİZ KADAH'IN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR"Sarı-kırmızılılarda forvet hattında bu sezon beklentinin altında kalan Jerome ile Deniz Kadah'ın diz sakatlıkları da sürüyor. Altınordu'ya sezon sonuna kadar kiralık verilen Batuhan ise fibula kemiğinde meydana gelen parçalı kırık yüzünden dün ameliyat olmuştu.Ligde 38 puanla 8'inci sırada kalan İzmir ekibi, etkili silahlarından yoksun olarak çarşamba günü düşme hattında son sıradaki Ankaragücü, cumartesi günü de Gençlerbirliği'ni üst üste konuk edecek.TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Göztepe'de sezonun 10'uncu haftasında göreve gelen teknik direktör İlhan Palut'un son haftalardaki kötü gidişin ardından verdiği istifa kararının yönetimden dönmesi taraftarı böldü. Sosyal medyada bazı taraftarlar, 43 yaşındaki genç teknik adamla yola devam edilmesi kararının doğru olduğunu savunup art arda alınan başarısız sonuçların takımın isteksiz futbolu nedeniyle olduğunu belirtti. Taraftarlar sezon sonu kadroda kapsamlı bir revizyon istedi. Bazı taraftarlar ise Palut'un Süper Lig için tecrübesiz olduğunu belirterek teknik heyet ve futbolcu seçimleri nedeniyle yönetimi eleştirdi. Ligde kalan 4 maç hem 2 yıl daha sözleşmesi bulunan İlhan Palut hem de takımda bekleneni veremeyen futbolcular için belirleyici olacak.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Spor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Spor
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Spor
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı Spor
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı Spor
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı Spor
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesi' bir yıllık takiple çökertildi
Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Yaşar Güler Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Cem Yılmaz Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Töre Bülent Uygun Hikmet Karaman Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Göztepe'nin kolu kanadı kırıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 14:02:52. #1.14#
title