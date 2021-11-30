Göztepe kaçan galibiyete yanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda öne geçtiği maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe 1 puana sevinemedi. Rakibi karşısında pozitif bir oyun sergileyen ve girdiği pozisyonlardan sadece birini değerlendirebilen sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde taraftatarından alkış toplasa da galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Panını 11'e çıkaran Göztepe, bu haftayı da düşme hattında tamamladı. Bu sezon ilk kez bir maçta öne geçmeyi başaran İzmir ekibi, 46'ncı dakikada Halil'le direğe takıldı, 2 dakika sonra ise kalesinde golü gördü. Teknik direktör Nestor El Maestro 3 puanı kesinlikle hak ettiklerini ve sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

"KAZANMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Göztepe, Süper Lig'de 15'inci hafta mücadelesinde pazartesi günü yine evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Haberi Kaydet