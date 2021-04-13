Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti
Şampiyonluk takibindeki Fenerbahçe 3 puanı kaptı! Sarı Kanarya, Gaziantep'i 3-1'le geçti

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligde haftayı 2-0'lık Atakaş Hatayspor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılı ekip, 2 günlük iznin ardından Galatasaray karşılaşması öncesi ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından istasyon çalışması yapan futbolcular, pas ve ayak tenisi oyunuyla idmanı tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Şeyma Subaşı Hande Ataizi Murat Yıldırım
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:57:45. #1.15#
title