Göztepe filede deplasmanda
19.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:12
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe yarın deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe yarın deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaşacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak 11'inci hafta erteleme maçı saat 16.00'da başlayacak. Ligde 10 maçta 6 galibiyet, 4 yenilgi alan 17 puanlı Göztepe 6'ncı sırada, 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alan 13 puanlı Büyükçekmece ise 7'nci basamakta yer alıyor. Son 3 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım 4'te 4 yapmayı hedefliyor.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı