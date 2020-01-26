Haberler » Spor » Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber - Spor

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

26.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:14
Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber

Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak 'a 'den kötü geldi.


Faranjit olan Gökhan Gönül, takımının Göztepe ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alamayacak.


Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almamıştı.



Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler