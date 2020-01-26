Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Gökhan Gönül'den kötü haber
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.
26.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:14
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.
Faranjit olan Gökhan Gönül, takımının Göztepe ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alamayacak.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Adem Ljajic, Lens ve Dorukhan ile birlikte cezalı Elneny, Göztepe maçının kadrosunda yer almamıştı.
Kaynak: Hürriyet
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