Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli
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Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli

18.02.2021 21:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 21:37
Göztepe Başkanı Sepil: Hüseyin Göçek adil bir yönetim sergilemeli

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşılaşmasından sonra hakemlerin konuşulmaması gerektiğinin altını çizen Sepil, "Türk futbolunun en çok ihtiyacı olan şey, maçların ardından sporcuların performansının konuşulması ve değerlendirilmesi. Umarım bu hafta oynayacağımız karşılaşmada ve bundan sonra oynanacak tüm karşılaşmalarda hakemler yerine sadece futbol konuşulur. Tüm isteğimiz bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmada Hüseyin Göçek'in adil bir yönetim sergilemesi ve futbolcular ile teknik adamların önüne geçmemesi. Adil yönetilecek bir maçın ardından hakemler değil futbolun güzellikleri konuşulur. Artık doya doya futbolun güzelliklerini konuşmak istiyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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