Göz Yaşartan Kardeşlik Hikayesi! Engelli Abisini Her Gün Sırtında Taşıyıp Okula Götürüyor

Çin'de doğuştan engelli olan 12 yaşındaki abisi ile ilgilenerek her gün okula getirip götüren 9 yaşındaki Zhou Dingshuan isimli kız çocuğu, "Kız ve erkek kardeşler, el ve ayaklar kadar birbirlerine yakındır" sözünü doğruluyor.

Yunnan şehrinde yaşayan dokuz yaşındaki kız; kar, yağmur, çamur demeden engelli abisini cılız bedenine rağmen sırtında taşıyıp okula götürüyor.

SONUNA KADAR YANINDA OLACAĞINI SÖYLÜYOR

Bir televizyon programına konuşan Dingshuang, abisi Dingfu ile aynı sınıfta olduğunu, abisinin bakımı yaptığını ve abisini asla bırakmayarak sonuna kadar abisinin yürüme değneği olacağını söyledi.

HİÇ DERSE GEÇ KALMADILAR

Dingshuang, her sabah abisinin elini yüzünü yıkayıp elbiselerini giydirerek, okula sırtında taşıdığını söyledi.

Küçük kız hava ne kadar kötü olursa olsun hiç bir zaman abisi ile derslere geç kalmadıkları belirtildi. Kız, anne ve babası da engelli olduğunu için abisine derslerinde yardımcı olmasının yanı sıra ev işlerini de yaptığı belirtildi.

Çocukların öğretmeni Liu Yan, okul yönetimin öğrencilerin ödemesi gereken ücreti kız kardeş ve abisinden almadığını söyledi.

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