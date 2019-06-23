Google, Tabletlere Eskisi Kadar Değer Vermiyor

Google'ın 22 Kasım 2018 tarihinde tanıttığı orta segmente hitap eden tableti Google Pixel Slate'ten yavaş yavaş vazgeçmesinin ardından teknoloji devinin başka planları da açığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre Google, tabletlere olan uğraşlarını yavaş yavaş sonlandıracak.

Geçtiğimiz aylar içerisinde Google'ın Donanım Departmanı'nda küçültmeye gideceği ihtimalinin doğru çıkmasından sonra tabletlerin akıbeti de tehlikeye girmişti. Silikon Vadisi devini yakından takip edenlerin hâlihazırda anlamış olacağı gibi artık Google'da tabletlerle ilgili gelişmeler göremeyeceğiz. Peki bunun sebebi ne?

Google hiçbir zaman mükemmel tableti üretme meraklısı olmadı veya olamadı çünkü oraya ayıracak bir bütçesi yoktu. Bu da onu sıradan tablet üreticileriyle aynı segmente soktu. Diğer teknoloji şirketlerinin üstün özelliklere sahip tabletlerinin yanında Google ürünleri tercih edilmedi. Yaşanan bu gelişmeler de Google'a tablet bölümünü sonlandırmanın dışında pek bir seçenek bırakmadı.

Donanım ve yazılım kısmı

Google, bir donanım şirketi olarak kurulmadı. Pixel akıllı telefonlar piyasada bulunuyor ancak bunların da donanımları 3. parti üreticiler tarafından sağlanıyor. Google ise bu ve bunun gibi ürünlerinin yazılım kısımlarını ele alıyor. Yazılımını Samsung, LG ve diğer teknoloji devlerine satan Google, ismi geçen şirketlerden ise donanımını ediniyor.