Google'ın 2,2 Milyar Dolarlık "Jose Calderon" Hatası Görenleri Şaşkına Çevirdi

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın oyuncusu Jose Calderon'un adını Google'da aratanlar gözlerine inanamadı. Yapılan aramada Google'ın İspanyol basketbolcunun değerinin 2.2 milyar dolar olduğunu belirtmesi gündeme oturdu.

Ünlü Forbes dergisinin geçtiğimiz günlerde yayınladığı en zengin işadamları sıralamasında yer alan Meksikalı "Jose and Francisco Jose Calderon Rojas" ile basketbolcu Jose Calderon'un verilerinin karışmasının bu karışıklığa neden olduğu sonradan fark edildi.

Google aramalarına "Jose Calderon" yazan kişilerin "Jose and Francisco Jose Calderon Rojas"a ait bilgileri basketbolcuya aitmiş gibi görmesi ortalığın karışmasına neden oldu.

2,3 MİLYON DOLARA İMZA ATTI

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cavaliers'ta forma giyen Calderon, yıllık 2.3 milyon dolara imza atmıştı. Takımda LeBron James gibi bir dünya yıldızı bulunurken Jose Calderon'un böyle bir haberler gündeme gelmesi ABD basınında da geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan karışıklığa neden olan işadamı Jose and Francisco Jose Calderon Rojas'ın FEMSA adlı kuruluşun ortağı olduğu belirtildi. (Skor)