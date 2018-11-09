Taciz Olaylarıyla Sallanan Google'dan Çalışanlara Uyarı: Az İçin

Google'da çalışanların protestoları sonrası güncellenen şirketin cinsel taciz politikasına ilginç bir madde eklendi. 1 Kasım'da dünya genelindeki Google ofislerinde on binlerce çalışanın katılımıyla düzenlenen gösterilerin ardından, şirket aldığı yeni kararları dün duyurdu. Google'ın çalışanlarına yönelik olarak "Taahhütlerimiz ve eylemlerimiz" başlığıyla yaptığı cinsel taciz politikası kurallarına "Aşırı alkol" maddesi de eklendi.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin son haftalarda yöneticiler olarak çalışanların geri bildirimlerini dikkatle dinlediklerini ve yeni kararlar aldıklarını açıklamasının ardından yayımlanan yeni şirket politikasındaki ilgili madde şöyle:

ALKOLE KARŞI EKİPLER KURACAK

"Aşırı alkol: Taciz asla kabul edilemez ve alkol asla bir mazeret değildir. Ancak, bugün Google'da yapılan taciz şikayetleri arasında en yaygın etkenlerden biri, failin içmiş olmasıdır (vakaların yüzde 20'si). Politikamız açıktır: İş yerinde, Google işlerini yürütürken veya Google ile ilgili bir etkinlikte, yerinde veya tesis dışındayken aşırı alkol tüketimi yasaktır.

Bundan sonra şirketteki tüm yöneticiler - direktörler, VP'ler ve SVP'ler - hem ofiste hem de şirketle ilgili etkinliklerde çalışanların aşırı alkol tüketiminden vazgeçirecek ekipler kurmak için çalışmasını bekliyoruz.

Örneğin, pek çok birim etkinlikler için şimdiden iki adet içki limiti koydu. Diğer bazı birimler ise alkollü içecekler için bilet sistemi kullanıyor. Birimlerde aşırı tüketimi kısıtlamak için gerekli adımları atacak görevliler olacak. Ve bu sorun devam ederse daha çok ağır eylemler uygulayacağız."