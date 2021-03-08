Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izleme linki!

Gönül Dağı 19. Bölümün ardından 20. Bölümün fragmanı araştırılmaktadır. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izleme linki! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı izle!

Gönül Dağı 19. Bölümün ardından 20. Bölümün fragmanı araştırılmaktadır. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı 20. Bölüm fragmanı izleme linki! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı hangi gün, hangi kanalda? Gönül Dağı izle! İşte detaylar haberimizde…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Belediye Başkanı Münir Bey, tüm Gedelli'ye Temiz Elektrik Santrali'ni ilan edince kasaba karışır. Artık tüm gözler Taner ve amcaoğullarındadır. Amcaoğulları bir yandan santrali yetiştirmeye çalışırken, diğer yandan ise santrali kuracakları alanı bulmaya çalışmaktadırlar. En uygun alanı bulurlar, fakat burası yaşlı bir kadının tarlasıdır. Tarlayı kadından kiralayacaklardır, fakat kadının hazin hikayesi, amcaoğullarını derinden etkiler. Santrali kurabilmeleri için bu hazin hikayeyi çözmek zorundadırlar.

Bu arada Sefer, Zahide'yi özel bir yere davet eder. İkili burada geçmişi ve bugünü konuşur. Sefer'in Zahide'ye yapacağı büyük sürpriz ikiliyi nasıl etkileyecektir?

Öte yandan Dilek, babasıyla ilgili öğrendiği gerçeği, annesiyle konuşmaya çekinir. Ancak bu sırrın ağırlığını daha fazla taşıyamaz ve Gülsüm'le konuşmaya karar verir. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!