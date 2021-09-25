Gönül Dağı canlı yayın HD izle! Gönül Dağı 33. bölüm full izle! Gönül Dağı 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı canlı izle!

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?"

"Dilek'in beklenmedik bir anda kasabaya gelmesiyle iyice sıkışan Taner'in karar vermek için iki günü vardır. Ancak kasabada kuraklık nedeniyle başlayan salgın, Taner'in karar vermesini güçleştirir. Başta Doktor Kenan olmak üzere Taner ve amcaoğulları dahil bütün kasabalı salgını bitirmek için uğraşmaktadır. Tüm bu yaşananlardan sonra Dilek'in, aşkı için alacağı karar ne olacaktır? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Ramazan, Asuman'la evlenme konusunda ailesini arkasına almıştır. Önündeki tek sorun olan Münir'i de ikna etmeyi başarınca isteme günü gelir. Ramazan ve Asuman birbirlerine kavuşacak olmanın heyecanı içindeyken Münir'in kararı ne olacaktır?"

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE!

GÖNÜLDAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı...

Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

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