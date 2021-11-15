ANKARA (DHA) - Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi açıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Uluslararası Bilardo Kompleksi açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, milletvekilleri ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, camia olarak büyük bir heyecan içerisinde olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yıllardır hayalini kurduğumuz tesisimize kavuşmak üzereyiz. Camia olarak büyük bir heyecan içerisindeyiz. Bundan yaklaşık 3 yıl önce bir A4 kağıdı bir kalem ve bir cetvelle bu projenin taslağını çizmiştim. Hem federasyon başkanı olarak ihtiyaçlar doğrultusunda hem de kendimi bir sporcu yerine koyarak bir sporcu olsam nasıl bir tesiste oynamak isterdim diye düşünerek bir taslak çizmiştim. Türkiye'de spor alanında tesisleşme denildiğinde akla gelen isim sayın bakanımıza bu tesis projesini götürdüğümüzde hemen onayladı. Geçen sene aralık ayında temel atma törenini yaptık 11 ay inşaat süresinden sonra bugün açılış törenimizi yapıyoruz."