Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu
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Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu

Adıyaman Gölbaşı Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında işaret dili kursu açıyor.

23.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:57
Gölbaşı Belediyesinden işaret dili kursu

sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında işaret dili kursu açıyor.


Gölbaşı ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi tarafından açılacak olan işaret dili kursu ile ilgili açıklamaya yapan Belediye Başkanı , "İşitme engelli bireylerin bizleri anlama şansı yok ama biz onları anlayabiliriz. Gölbaşılı hemşehrilerimin duyma ve konuşma engeli olan kişilerle daha iyi sağlıklı iletişim kurabilmesi ve hayata daha farklı bir açıdan bakabilmesi için halk eğitim merkezi müdürlüğü iş birliğiyle işaret dili kursu açıyoruz. Kursumuz ücretsiz olup herkese açıktır. Kayıt yapmak isteyenler belediyemiz çözüm masasına başvuru yapabilir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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