Gökyüzünün renkli kanatlarını "Deli Mehmet" havalandırıyor

17.08.2019 11:07

Muğla'nın Ula ilçesi Sakin Kent Akyaka Mahallesi'ndeki Akçapınar rüzgar ve uçurtma sörfü alanı, "Deli Mehmet" adıyla bilinen yöresel rüzgar dolayısıyla yılda 50 bin sörf tutkununu ağırlıyor.

Rüzgarla yapılabilen su sporlarına elverişli doğasıyla son yıllarda yerli ve yabancı sporcuların tercih ettiği Akçapınar sahili, sporcular ve tatilcilere yıl boyu esen "Deli Mehmet" rüzgarıyla uzun süreli spor yapma imkanı tanıyor.

Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahili, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sörf eğitmeni Ramazan Taş, AA muhabirine, nisan ayından itibaren bölgede havaların ısınmasıyla tatile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Gökova'daki rüzgarın diğer sörf alanlarında esen rüzgarlardan farklı olduğuna dikkati çeken Taş, bölgenin en önemli özelliğinin ise alanda esen termal rüzgarın sürekliliği olduğunu belirtti. Alanda, gün boyu uçurtma ve rüzgar sörfü yapıldığını anlatan Taş, Türkiye ve yurt dışından gelen turistlere eğitim verdiklerini dile getirdi.

Bölgenin yıllardır sörf tutkunlarını ağırladığını ifade eden Taş, "Akçapınar sahiline yıl içerisinde yaklaşık 50 bin kişi geliyor. Son yıllarda İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya'dan sörf tutkunları yılın büyük bölümünde rüzgarla dans etmek için geliyor." dedi.

Muhteşem doğası ve elverişli hava şartları dolayısıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların bölgeyi antrenman alanı olarak kullandığına değinen Taş, ilk defa gelen birçok sporcunun daha sonra bölgeye sürekli gelmeye başladığını aktardı.

Bölgeye tatil ve sörf yapmak için Almanya'dan gelen Ferhan Tokdemir ise Akçapınar'ın sürekli esen rüzgarının sporculara inanılmaz bir keyif yaşattığını söyledi. Altı yıldır rüzgar sörfü yapmak için Akçapınar'a geldiğini belirten Tokdemir, arkadaşlarına da tavsiye ettiğini, bölgenin özellikle yeni başlayanlar için çok iyi olduğunu vurguladı.

Yabancılar ilgi gösteriyor

Güney Afrika'dan gelen Michael Tihorge de rüzgar sörfünün inanılmaz keyifli bir spor olduğunu söyledi. Altı yıl önce rüzgar sörfü eğitimi almak için Akçapınar'a geldiğini anlatan Tihorge, "Buranın doğasına ve insanlarına hayran kaldım. Türk halkı çok misafirperver. Burada rüzgar sörfü yapmak için çok iyi bir rüzgar var. Gün boyu sürekli suda kalabiliyor ve uçurtma keyfi heyecanını doyasıya yaşayabiliyorsunuz." diye konuştu.

Avusturya'dan gelen Andrea Wolferger ise bölgedeki rüzgarın sabit ve uzun süreli olduğu için Akçapınar'ı tercih ettiğini aktardı.

Rüzgar sörfü yapmak için eşi ve çocuklarıyla geldiğini dile getiren Wolferger, ilk kez geldiği Akçapınar'da doğaya ve rüzgara hayran kaldığını, eşinin sayesinde başladığı sporu arkadaşlarına da tavsiye ettiğini ifade etti.

Wolferger, bölgenin çok güvenli olduğunu belirterek ulaşımın da çok kolay olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA