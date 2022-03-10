Göksel Gümüşdağ: David Elleray'nin raporu gelmeden verilen karar doğru değil

"Bu hakemler gitti bundan sonra maçlar dört dörtlük mü olacak, onu mu çıkartalım? Onu da çıkartamıyoruz. Çünkü kalanlar içinde de performans düşüklüğü olanlar var. Bu hangi kritere göre yapıldı bunu da bilmiyoruz. Bunlar açıklanmadan bu kararın alınmasını yanlış buluyorum."