"Gökkuşağının Sonu" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak
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"Gökkuşağının Sonu" oyunu tiyatroseverlerle buluşacak

'Gökkuşağının Sonu' oyunu tiyatroseverlerle buluşacak
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Kültür Sanat

Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında bu haftaAnkara'da "Gökkuşağının Sonu" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarının "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında bu hafta

Ankara'da "Gökkuşağının Sonu" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için 3 Haziran'da hayata geçirilen "Açık Hava Yaz Oyunları" projesinin sanatseverlerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamaya göre projenin bu haftasında, Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Gökkuşağının Sonu" adlı oyun Macunköy Yerleşkesi'nde perdelerini açacak.

Peter Quilter'in yazdığı, Nazlı Gözde Yolcu'nun Türkçeye çevirdiği ve Funda Mete'nin yönettiği oyun, sanatçı Judy Garland'ın göz kamaştırıcı şöhretinin getirdiği eğlenceli, mücadele dolu ve travmatik serüvenini anlatıyor.

Dekor tasarımı Anıl Ateş Işık'a, kostüm tasarımı Sevgi Türkay'a, ışık tasarımı

Osman Uzgören'e ve müziği Kemal Günüç'e ait oyun 2, 3 ve 4 Eylül'de

saat 20.30'da Macunköy Açık Hava Yaz Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Gökkuşağının Sonu"ndan sonra "Totlar" isimli oyunu da

9, 10 ve 11 Eylül'de "Açık Hava Yaz Oyunları" kapsamında Ankara'da tiyatroseverlerle

buluşturacak.

Açık Hava Yaz Oyunları, ay boyunca birçok oyunu sanatseverlerle buluşturmayı sürdürecek.

'Gökkuşağının Sonu' oyunu tiyatroseverlerle buluşacak
'Gökkuşağının Sonu' oyunu tiyatroseverlerle buluşacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

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