Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

11.02.2021 09:28 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:33
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Gestaş firması, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarında bugünkü tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.Boğaz hattında ise, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri şu an için aksamadan devam ediyor. 


Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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