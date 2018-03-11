Gittigidiyor, Kobi'lerle E-ticaret Pazarını Büyütmek İstiyor

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - E-ticaret platformu GittiGidiyor'un Satıcı Gelişimi Direktörü Bahadır Kılıç, KOBİ'leri e-ticaret pazarına kazandırmaya büyük önem verdiklerini belirterek, " Türkiye genelinde 2017 yılında 584 KOBİ'yi e-ticarete kazandırdık. 2018 hedefimiz bu rakamı bin 500'e çıkarmak." dedi.

Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin hızla geliştiği çağda, şehirlerde yaşayan insanlar için artık zamanın çok kıymetli olduğunu, daha çok seçenek ve daha ucuz ürünler isteyen ve zamanları da kıymetli olan insanlara bu hizmeti e-ticaret platformlarının sunduğunu söyledi.

Tüketicilerin daha fazla seçenek içerisinden daha uygun ürünü bularak, zamandan ve mekandan bağımsız olarak alışverişlerini yapabildikleri için artık online alışverişe daha fazla yönelmeye başladıklarını anlatan Kılıç, Türkiye'deki tüketici profilinin de yeni çıkan teknolojilere çok hızlı adapte olabilen bir yapısı olduğunu vurguladı.

Kılıç, Türk insanının teknolojiyi çok iyi kullandığını, özellikle genç nüfusun e-ticarete daha yatkın olduğunu dile getirerek, tüketicilerin bu platformlarda zamandan ve mekandan bağımsız olarak seçim özgürlüğüne sahip olduklarını kaydetti.

Türkiye'de e-ticaretin toplam perakendenin içerisindeki payının yüzde 3,5 seviyesinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şunları söyledi:

" Avrupa ve Amerika'da bu oran çok daha yüksek. Bu oran aslında daha potansiyelimizin olduğunun göstergesi. KOBİ'lerin e-ticarete giderek daha fazla girmesi ve e-ticaretteki ürün gamını zenginleştirmesiyle bu oranın da artacağını düşünüyoruz. Tüketicinin de paralel olarak daha fazla e-ticarete kayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 'Geleceğim E-Ticaret' adında bir projeye başladık. Bu projeyle Türkiye'nin çeşitli illerinde kalıcı eğitim ofisleri kurarak, KOBİ'lere ücretsiz eğitim veriyoruz. 10-15 kişilik sınıflarda, her katılımcıya verdiğimiz bilgisayarlarla aslında o anda uygulama yaparak anlattığımız şeyleri kolayca pratiğe dökmelerini sağlıyoruz."

Çok hızlı mağaza açmak mümkün

Bahadır Kılıç, Gaziantep'te ofisleri bulunduğunu ve bugüne kadar 100'den fazla KOBİ'yi e-ticarete başlattıklarını ve daha fazlasına da eğitim verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 2017 yılında 584 KOBİ'yi e-ticarete kazandırdık. 2018 hedefimiz bu rakamı bin 500'e çıkarmak. E-ticaretin işletmeler açısından faydalarını saymakla bitiremeyiz. Sadece Gaziantep'te değil, Türkiye'nin dört bir yanına ürün satabilir hale geliyorlar. Bizim gibi platformlarında satışa başladığı anda, aslında hiçbir maliyete katlanmadan çok hızlı bir şekilde mağazasını açıp, ürünlerini yüklemesi yeterli. O andan itibaren milyonlarca tüketicinin girdiği bir trafiğe sahip oluyor."

Kılıç, yaptıkları araştırmada KOBİ'lerin e-ticarete girme konusunda daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu gördüklerini, bu konudaki açığı kapatmak için KOBİ'lere e-ticaretin dinamiklerini, nasıl başlamaları gerektiğini, bu işi perakendeden dijitale çevirmek istediklerinde, hangi adımları atarlarsa doğru ilerleyeceklerini anlattıklarını söyledi.

Gittigidiyor'un 100 binden fazla satıcı, 15 milyon ürün ve 20 milyon üyesi bulunduğuna değinen Kılıç, "Türkiye'de e-ticaretin geleceğini çok parlak görüyoruz çünkü Türkiye, olması gereken potansiyelin henüz çok uzağında. Bu da bizi heyecanlandırıyor çünkü daha gidecek çok yolumuz var, hem tüketici tarafında hem de işletme tarafında. Bu anlamda KOBİ'lere de büyük önem veriyoruz." diye konuştu.