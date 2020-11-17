Gittigidiyor Felis Ödülleri'nden 4 ödül ile döndü
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Gittigidiyor Felis Ödülleri'nden 4 ödül ile döndü

17.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:32
Gittigidiyor Felis Ödülleri'nden 4 ödül ile döndü

e-ticaret platformu GittiGidiyor, Türkiye'nin prestijli reklam ve pazarlama çalışmalarının değerlendirildiği MediaCat Felis Ödülleri tarafından 4 kategoride ödüle layık görüldü.

e-ticaret platformu GittiGidiyor, Türkiye'nin prestijli reklam ve pazarlama çalışmalarının değerlendirildiği MediaCat Felis Ödülleri tarafından 4 kategoride ödüle layık görüldü.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın ödüllendirildiği, bu yıl 15. kez düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri'nde e-ticaret platformu, Tribal Worldwide imzalı projeleri ile 1 Felis, 3 Başarı Ödülü olmak üzere toplam 4 ödüle layık görüldü.

GittiGidiyor, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Aile İçi Şiddet Politikası"nı duyurduğu, "Şiddetin Üstünü Kapatma" projesi ile 3 ödül aldı.

Kadına şiddet konusunda farkındalık yaratma projesi olan, "Şiddetin Üstünü Kapatma"; Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Bölümü, Dijital/Mobil kategorisinde Felis Ödülü'ne layık görüldü. Aynı bölümün "Kadınlar ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımına Yönelik" kategorisinde ve Dijital Bölüm'ün Native Reklam kategorisinde de başarı ödülleri aldı.

Her türlü sevgiliye her türlü hediye temasıyla 14 Şubat Sevgililer Günü reklam kampanyasını gerçekleştiren GittiGidiyor, Entegre Kampanyalar Bölümü e–ticaret kategorisinde de Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, GittiGidiyor'da uyguladıkları "Aile İçi Şiddet Politikası" ile şiddet gören çalışanlar ile aile bireylerine, ihtiyaç duydukları desteği sağlayacaklarını beyan ettiklerini belirterek, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlattığımız #ŞiddetinÜstünüKapatma kampanyasıyla hem toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlamak, hem de diğer kurum ve kuruluşları kendi aile içi şiddet politikalarını oluşturarak bu mücadeleye katılmaları yönünde harekete geçirmeyi hedefledik. Bu projemizle Felis Ödülü kazanmaktan dolayı çok mutluyuz. Kullanıcılarımızın büyük beğenisini toplayan ve sosyal medyada da büyük etkileşim yaratan Sevgililer Günü kampanyamızın da başarı ödülü kazanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizi ödüle layık gören jüriye ve projelerde emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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