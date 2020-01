Girişim Gurubu, çalışan gazetecileri unutmadı

10.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:23

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Malatya Girişim Gurubu tarafından düzenlenen etkinlikte gazeteciler bir araya geldi.



Malatya Girişim Gurubu, her yıl olduğu gibi bu yılda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Guruba bağlı Mövenpick Otel'de gerçekleşen etkinliğe kentteki gazeteci dernekleri ile Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Aslan ve basın mensupları katıldı. Programda bir konuşma yapan Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavuk, basının önemine vurgu yaparak, "Bizlerde her yıl çalışan gazetecilerimiz ile bir araya geliyoruz. Basın halk ile yöneticiler arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Mesai gözetmeksizin her zaman halkın doğru ve tarafsız haber alması için çalışan gazetecilerimizin bu gününü bir kez daha kutluyorum. Bizlerde Malatya Girişim Gurubu olarak her zaman basınımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Programda, gazeteci derneklerinin temsilcilerine de plaket takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA