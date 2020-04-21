Giresunspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
21.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk'ün trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirsporun genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. ??Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA