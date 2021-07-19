Giresunspor'da kombine kartlar satışa sunuldu
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Giresunspor'da kombine kartlar satışa sunuldu

Giresunspor'da kombine kartlar satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon kombine kartların bugün itibarıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da, yeni sezon kombine kartların bugün itibarıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kombineleri Giresunspor logolu Passolig kart sahiplerinin alabilecekleri belirtildi.

Yedi yaş altı çocukların karşılaşmalara ücretsiz ve kartsız girebileceğine işaret edilen açıklamada, kombine satışı işlemlerinde HES kodu tanımlanmasının da yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, kombine kartların 750 ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlardan satıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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