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Giresunspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

Giresunspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 17 Aralık Cuma günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Çotanak Spor Kompleksi ek sahasındaki antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.

Sağ diz ön çapraz bağı kopan ve ameliyat olması beklenen orta saha oyuncusu Erol Can Akdağ antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Douglas Bacelar takımdan ayrı çalıştı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Gültekin Yetgin - Spor Haberleri

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