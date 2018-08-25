Giresunlular Şehitliği'nde Anma Programı Düzenlenecek

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde, 1 Eylül'de anma programı düzenleneceğini söyledi.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl Giresunlu siyasi, bürokrat, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce vatandaşın katılımı ile anma etkinliği organize edildiğini belirtti.

Giresunluların gönüllü olarak 42. ve 47. alayları kurarak milli mücadeleye katıldıklarını ifade eden Turan, "Giresun insanının gösterdiği fedakarlıklar eşine az rastlanır düzeydedir. Kurulan iki gönüllü alayda yeralan ecdadımızın büyük kısmı da şehit olmuştur. Bugün kendi il sınırları dışında şehitliği olan tek il Giresun'dur. Ecdadımızın gösterdiği bu kahramanlık ve destansı mücadele iftihar tablosudur." dedi.

Turan, Giresunluların şehitlerini, ecdadını unutmadığını ve asla da unutmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyündeki Giresunlular Şehitliği'nde, 1 Eylül'de anma programı düzenlenecek. Bu yıl düzenlenecek etkinliğe başta İstanbul ve Giresun'dan olmak üzere Türkiye'nin değişik bölgeleri ile yurt dışında yaşayan binlerce hemşehrimiz katılacak. Şehitlerimizi ve ecdadımızı unutmadığımızı, onlara olan vefa borcumuzu bu şekilde göstereceğiz. Türkiye'nin kritik günler yaşadığı bugünlerde, her şeye rağmen birlikte ayakta olduğumuzu göstereceğiz. Dün onlar gönüllüydü, bugün de bizler. Bu cennet vatanı bizlere emanet eden ecdadımıza layık olmaya çalışıyoruz."

Burada yapımı tamamlanan konağın açılışını da yapacaklarını aktaran Turan, başta Giresunlular olmak üzere herkesi 1 Eylül'de gerçekleştirilecek anma programına davet etti.