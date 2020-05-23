Giresun yaylalarında 'mayıs karı' yaylacıları şaşırttı
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Giresun yaylalarında 'mayıs karı' yaylacıları şaşırttı

Giresun yaylalarında 'mayıs karı' yaylacıları şaşırttı Aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında Giresun'un yaylalarına mayıs ayında kar yağdı.

23.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:24

Giresun yaylalarında 'mayıs karı' yaylacıları şaşırttı

GİRESUN - Aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında Giresun'un yaylalarına mayıs ayında kar yağdı.

Dün gece itibarıyla Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya, Sis Dağı yaylalarında başlayan kar yağışını sürprizle karşılaşan vatandaşlar ve besiciler şaşkınlık yaşadı. Giresun'da dün itibarıyla etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yükseklerde etkili olan kar yağışıyla beraber yaylalar beyaza büründü. Özellikle Giresun -Trabzon il sınırı olan Sis Dağı yaylasıyla, Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi olmak üzere Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dediler. Yaylaya erken göç eden vatandaşlar soğuk ve kar yağışı yüzünden mağdur olduklarını söylediler.

Giresun yaylalarında 'mayıs karı' yaylacıları şaşırttı

Kaynak: İHA

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