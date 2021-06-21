Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı haftaya 24,50 liradan başladı
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Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı haftaya 24,50 liradan başladı

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı haftaya 24,50 liradan başladı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 24,50 liradan başlangıç yaptı.

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 24,50 liradan başlangıç yaptı.

Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2021 ürünü fındık hasat dönemine 1,5 aydan az bir zaman kaldığını söyledi.

Yavaş yavaş mevcut sezonun sonuna gelindiğini, pazarda yeni mahsul dönemi için hazırlıkların devam ettiğini belirten Bölük, piyasanın, devlet tarafından yeni mahsul fındık rekoltesi ile Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatı açıklamalarına odaklandığını aktardı.

Bölük, Giresun serbest piyasasında bir kilogram fındığın yeni haftaya 24,50 lira fiyattan başladığını ifade ederek, pazarda fiyat bakımından durağan seyrin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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