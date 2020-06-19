GİRESUN Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandıGİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.

Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı GİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Kentte cadde ve sokaklarda göle döndü. Kaynak: DHA