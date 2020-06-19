GİRESUN Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandıGİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.
19.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:07
Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
GİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Kentte cadde ve sokaklarda göle döndü.
Kaynak: DHA