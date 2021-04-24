Giresun'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki bir kişi öldü
Giresun'da yaylada kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun'da yaylada kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Dereli ilçesi Bektaş Yaylası Karagöl Çoban Bardağı mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Kazada kamyonetteki Mustafa Yazar hayatını kaybetti, Selçuk Türkmen ve Mehmet Şimşek yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız