Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

13.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:34

Giresun'un Piraziz ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Bozat köyü Yeniköy mevkisinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptığı belirlenen Ş.E, S.A, M A. ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Jandarma tarafından kazıda kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA