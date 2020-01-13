Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
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Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Giresun'un Piraziz ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

13.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:34
Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

'un ilçesinde kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Bozat köyü Yeniköy mevkisinde bir ihbarı değerlendiren ekipleri, kaçak kazı yaptığı belirlenen Ş.E, S.A, M A. ve İ.E'yi gözaltına aldı.

Jandarma tarafından kazıda kullanılan aletlere el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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