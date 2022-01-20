Giresun'da eğitime kar engeli

ÇAMOLUK, GİRESUN (AA) - Giresun'un bazı ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Çamoluk ilçesinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarının yarın tatil edildiği kaydedilen açıklamada, Alucra, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacakları aktarıldı.