Giresun'da devlet yatırımları devam ediyor

03.09.2019 14:28

Giresun'da yapımı devam eden Çotanak Stadı, Giresun-Dereli yolu ve 350 yataklı hastane inşaatlarının büyük bölümü tamamlandı.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek, kentteki yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Giresun-Dereli yolunun yapımının devam ettiğini belirten Öztürk, kamuoyunda yolun yapımının uzun sürdüğü şeklinde eleştiriler olduğunu aktardı.

Öztürk, yolun yapımına 2012'de başlandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Elbette bu yıl bitirilmesi hedefleniyordu ancak iki kez yolu alan firmanın ihalesi iptal edilip firma değişikliğinin olması, şantiyelerin kaldırılıp yeni şantiyelerin kurulması, Danıştay, Kamu İhale Kurumu süreçleri, süreci uzatmış oldu. Süreci ilgili kurumlarla koordine ediyoruz. Dereli yolunda çalışmalarımız devam ediyor."

Yıl sonu itibarıyla büyük oranda yolun bitirilmesinin hedeflendiği ancak bu sürenin uzayabileceğini aktaran Öztürk, "Dereli yolunu büyük oranda toparladık, en kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tünelleri açıldı, viyadükleri yapıldı, büyük oranda tamamlandı, kalanının tamamlanması çok büyük bir şey değil." dedi.

- Çotanak Stadı yeni sezona yetişecek

Sabri Öztürk, Çotanak Stadı'nın yeni sezona yetişeceğini vurgulayarak, "Yıl sonuna bitirilmesi hedefleniyor ama muhtemelen maçların oynanması gelecek sezona kalır gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatının da devam ettiğini belirterek, inşaatın yıl sonuna bitirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

- Eğribel Tüneli'nin ikmal ihalesi yapılacak

Öztürk, 11 bin 810 metrelik Eğribel Tüneli'nde kazılması gereken 90 metrelik alan kaldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"İç betonlamasının yapılması için ikmal ihalesinin yapılması gerekiyor. Şu anda çalışma yok, sadece 90 metre kazıyla birlikte betonlanması kaldı. Bakanlıktan talep ettik, inşallah ikmal ihalesi yakında yapılacak. Bakanlığın bize söylediği yıl sonuna kadar en kötü ihtimalle ikmal ihalesi yapılacak."

Güney Çevre Yolu Projesinde güzergah tespit ve yerleşim planlama çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Öztürk, "Statik projesi, zemin etüdü çalışmaları devam ediyor. Uygulama projesi şu anda yapılıyor, tünellerin projesi yapılıyor, bunlarda da hedef yıl sonuna kadar bitirmek, belki biraz daha uzayabilir." diye konuştu.

Öztürk, çevre yolunun şehir merkezi geçişinin öncelikli olarak yapılması için girişimlerinin olacağını vurgulayarak, "Öneri şu, Aksu Vadisinden Güre Deresine kadarki o bölüm arası yaklaşık 8 kilometre. O bölüm ayrı ihale edilip yapıma başlanırsa daha erken yapılabilir. Erkenden burayı yaptırabilirsek Giresun şehir merkezine katkısı daha erken olur diye düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA