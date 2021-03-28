Giresun'da bulunan kadın cesedinin kimliğini DNA testi belirleyecek
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Giresun'da bulunan kadın cesedinin kimliğini DNA testi belirleyecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Giresun'da bulunan kadın cesedinin kimliğini DNA testi belirleyecek

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kenarında bir menfezde bulunan kadın cesedinin, yaklaşık 15 gündür kayıp olduğu belirtilen Zehra Açıkgöz'e (27) ait olup olmadığı DNA testi sonrası belirlenecek.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kenarında bir menfezde bulunan kadın cesedinin, yaklaşık 15 gündür kayıp olduğu belirtilen Zehra Açıkgöz'e (27) ait olup olmadığı DNA testi sonrası belirlenecek.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Bulancak ilçesinde yaklaşık 15 gün önce evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Zehra Açıkgöz'ün son olarak görüldüğü belirtilen Sarayburnu Camii karşısındaki sahilde Cuma günü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından arama çalışmaları gerçekleştirilmiş ancak yapılan aramalarda genç kadına ulaşılamamıştı. Arama çalışmalarına aile yakınlarıyla birlikte devam eden ekipler Cumartesi günü sabah saatlerinde kayıp ihbarı verilen ve kadının son görüldüğü yere yaklaşık 250 metre uzaklıkta bulunan bir menfezde bir kadın cesedine ulaştılar. Yapılan ilk incelemelerde bulunan kadın cesedinin yüzünün tanınmaz halde olmasının üzerine Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin kimliği yapılacak DNA testinin ardından belirlenecek.

Manisalı olduğu öğrenilen genç kadının Manisa'da bulunan babasından DNA örneği alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak DNA testinin ardından cesedin kimliği de netliğe kavuşacak. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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