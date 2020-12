Gıda sektörünün yerli ve yabancı tüm paydaşları The Fource'da bir araya geldi

Türkiye'ye yıllık 5 milyar doların üzerinde döviz kazandıran Egeli gıda ihracatçıları, 10 milyar dolar ihracat hedeflerine ulaşmak için Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenleyerek büyük bir adım attı.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nce düzenlenen ilk sanal gıda fuarı The Fource, gıda sektörünün tüm paydaşlarını buluşturdu. 53 Türk gıda şirketinin üç boyutlu sanal stant açtığı fuarda; Çin, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den olmak üzere 72 ülkeden 400'ün üzerinde ithalatçıyla 500'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

The Fource Fuarı'nda düzenlenen webinar oturumları ise; sektör temsilcilerini bir ekranda birleştirdi. Dünyaca ünlü şefler, Türk ürünleriyle The Fource'a özel tarifler yaptı. Usta fotoğrafçı Lalehan Uysal'ın kadrajından yansıyan Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze adlı fotoğraf sergisi de fuarı sanatla bir araya getirdi.

The Fource'un pandemi dönemine panzehir olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi "Shoedex'ten sonra Türkiye'nin ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenledik. The Fource ile Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeleri ve katma değerli gıda ürünlerimizi tüm dünyaya bir kez daha tanıtma fırsatı bulduk. The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek bir bilgi ve ticaret köprüsü kurduk" dedi.

"The Fource'un pandemi döneminde panzehir olacağını söylemiştik"

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Fuarın açılış töreninde The Fource'un pandemi döneminde panzehir olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Shoedex'ten sonra dünyanın ilk sanal gıda fuarı The Fource'u düzenledik. The Fource ile Türkiye coğrafyasının sunduğu değerli ham maddeleri ve katma değerli gıda ürünlerimizi tüm dünyaya bir kez daha tanıtma fırsatı bulduk. 53 gıda şirketimiz stantlarını açtı. Bu stantlara 8 bin ziyaret gerçekleştirildi. Beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık" diye aktardı.

Jak Eskinazi, şunları söyledi:

"Dijitalleşme süreçlerinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve değişimi kendi lehimize çevirmek için dijital kanalları aktif bir şekilde kullanıyoruz. The Fource ile sektör paydaşlarını sanal gerçeklik ortamında bir araya getirerek bir bilgi ve ticaret köprüsü kurduk. The Fource, çağın ve teknolojinin sağladığı imkanlarla gıda ihracatımıza yeni bir açılım getirdi."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep de, "Ege İhracatçı Birlikleri olarak, bizim olduğu kadar tüm dünyanın gündelik yaşamına ve yaşam alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandıran pandemi sürecinde, The Fource'la dijital dünyaya ne kadar hızlı adapte olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Dünya masası etkinliğimiz, webinarlarımız ve usta fotoğrafçı Lalehan Uysal'ın kadrajından yansıyan Kurda, Kuşa, Aşa ve Göze adlı fotoğraf sergisiyle The Fource, sadece bir fuar olmaktan çıkıp gıda sektörünün tüm paydaşlarının bir arada olduğu sanatla içi içe, eğlenceli ve bilgilendirici bir etkinlik olarak hafızalarda kalacak. Fuarda 500'ün üzerinde video görüşmesi, 300'ün üzerinde webinar ve şef etkinliği izlenme sayısı, 10 binin üzerinde etkileşim sayısına ulaştık" diye konuştu.

Gıda ihracatında hedefimiz 10 milyar dolar

Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık tarım ürünleri ihracatının 5 milyar doları aştığına vurgu yapan Celep, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su ürünleri ve hayvansal mamuller, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytin ve zeytinyağı, meyve sebze mamulleri, odun dışı orman ürünleri, taze meyve sebze, baharatlarda Türkiye'de lider konumdayız. Türkiye'nin 7 bölgesinde ürettiğimiz lezzetlerin dünya sofralarını süslemesi için 2021 yılında da gıda sektöründe sanal ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz. Covid-19 virüsünün yeni aşılar sayesinde kontrol altına alınması sonrasında pazarlama faaliyetlerimizi hibrit şekle dönüştüreceğiz ve 10 milyar dolar tarım ürünleri ihracat hedefimize ulaşmak için çalışacağız." - İZMİR

