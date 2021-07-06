Gıda sektöründe VOC-TEST merkezi kurulması projesi hayata geçiriliyor

Gıda sektöründe VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu bünyesinde hayata geçiriliyor.

Gıda sektöründe VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi, Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu bünyesinde hayata geçiriliyor.

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu tarafından AB ve Türkiye tarafından desteklenen VOC-TEST Hibe programı kapsamında "Gıda Sektöründe VOC-Test Merkezi Kurulması Projesi" hayata geçiriliyor. Proje ile Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu bünyesinde, aşçı, pastacı, kebapçı, dönerci ve pideci olmak üzere 5 ulusal yeterlilikte MYK ve Türkak tarafından akredite edilmiş Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurulması ile ilgili etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Etem Aykut Yenice, gıdadan dünyaya yayılan salgının adeta insanlığın geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Yaşadığımız ve dünyanın içinden geçtiği bu zor ve sıkıntılı süreçte ülkemizi de çok derinden etkileyen bu krizin neticesinde gördük ki gıdanın ve gıdadan dünyaya yayılan salgının adeta insanlığın geleceğini tehdit ettiği bu süreçte bu anlamlı bu güzel projenin değerinin bir kat daha arttığını hep birlikte göreceğiz. Dünya çapında geçerli belge vererek sektörümüzdeki insan gücünün kalitesini arttıracağız. Bu ülkenin binlerce yıllık dünyada çok önemli gıda lezzetlerinin adeta merkezi olduğu bir mutfağın kültüründe işte bizim mesleğimizin bu sevgi ve emek mesleğinin alaylı insanların artık mektepli olma eğitimli olma kalifiye olma ve bilinçli olma zamanının geldiği bu süreçte bu projeye hayat veren herkese teşekkür ediyorum. Ağıza atılan bir lokmanın asla geri gelmeyeceği bir süreçte bu kadar önemli artılara sahip bir mesleğin çalışan insanlarının eğitime ve bilime çok önem kazandırdığı bir süreçte işte bu projeyle birlikte eğitimin, kalitenin, sektördeki değerimizin daha çok artabileceği bu projenin emeğine ve her türlü aktivitesine katkı sağlayan çok değerli federasyonumuzun çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Böyle bir merkezin kurulmuş olmasını büyük bir mutlulukla karşılıyorum diyen Avrupa Birliği Türkiye Delegrasyonu Mustafa Balcı ise "Mesleki bilgi beceri ölçme ve belgelendirme test merkezinin kurulması diğer AB hibelerinden çok farklıdır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)'nın "İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar" bileşeni altında VOC-TEST III uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir" diye konuştu.

Proje koordinatörü Ertekin Soyer ise "Programın Operasyon Faydalanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) dur. Gıda Sektöründe VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi, program kapsamında Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu tarafından yürütülmektedir. Projemizin ortağı ise Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) dur. Projenin toplam bütçesi 236.398,31 Avro olup, bu tutarın 23.689,83 Avro'luk kısmı Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonunun eş finansman katkısıdır" bilgisini verdi.

Soyer, projenin amacını ise şöyle anlattı:

"İş piyasası ihtiyaçlarına uygun örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmaya yönelik ülkemizde yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı