Gıda ihracatçıları Çin'e 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

05.11.2019 14:38

Türk gıda ihracatçıları, 2019 yılının 10 aylık döneminde yüzde 86'lık ihracat artış hızı yakalayarak 205 milyon dolar ihracat yaptıkları, yıllık 2 trilyon doların üzerinde ithalat yapan Çin'e gıda ihracatını arttırmak için düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarına çıkarma yaptı.



2019 yılını Çin yılı ilan eden Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı, meyve-sebze, su ürünleri ve hayvansal mamuller, odun dışı orman ürünleri ihracatçılarından oluşan heyetle, Çin Uluslararası İthalat Fuarında yerini aldı. EİB heyetinin, Çin'in en büyük ticari kuruluşu Cofco Sundry'la da görüşeceği ifade edildi.



Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) heyetine Başkanlık eden EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çin'in meyve tüketiminin çok fazla olduğunu, amaçlarının bu büyük pazara yaptıkları ihracatı katlanarak arttırmak olduğunu kaydetti.



Çin'e gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar



Ege İhracatçı Birliklerinin yıllık 5 milyar dolarlık gıda ürünleri ihraç ettiğine dikkati çeken Celep, "Çin frutaryen bir yapıya sahip; yani meyve kültürüyle beslenme alışkanlığını seven bir toplum. Biz bu potansiyeli kullanarak 2018 yılının ocak-ekim döneminde Çin'e 110 milyon dolar olan gıda ihracatımızı, 2019 yılının 10 aylık döneminde yüzde 86 arttırarak 205 milyon dolara çıkardık. Çin'e önümüzdeki 2-3 yılda yıllık 1 milyar dolar gıda ürünleri ihraç etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Çin Uluslararası İthalat Fuarının dünyanın dört bir tarafından Çin'e ihracat yapmak isteyen ihracatçıları buluştuğunun altını çizen Celep şöyle devam etti: "



"Şanghay'da düzenlen fuar 10 Kasım'a kadar açık olacak. Türkiye'den de 54 firma Türk ürünlerinin tanıtımı için yer alıyor. Fuarda Türk firmalarımız Çin devletine ait ve ülkenin en büyük ticari kuruluşu konumumdaki Cofco Sundry'da dahil bir çok firmayla görüşmeler yapacak."



Türkiye'nin coğrafi olarak Avrupa'ya yakınlığı nedeniyle yüzünün Avrupa'ya dönük olduğunun altını çizen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, "Asya kültürüne çok yakın yönlerimiz var. Asya insanıyla çok ortak yönümüz var. Ama her ülkenin de kendi içinde farklı kültürleri var. Bunları izlemek, bunlardaki küçük dokunuşları gözlemlemek, hassasiyetle konulara vakıf olmak, orta ve uzun vadede başarıyı getiriyor" şeklinde konuştu.



Gıda ihracatında ürünleri satmak yerine pazarlama gereğinin altını çizen Celep, tatlı yerine meyveyi tercih eden Çinlilerin bu tercihini avantaja çevirmek için çaba göstereceklerini dile getirdi.



Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur'un katılımıyla Cofco Sundry üst düzey yöneticileriyle görüşeceklerini anlatan Celep, "Burada iki firmamızın katılımıyla bir imza töreni olacak. Ülke olarak artık Çin bize sıcak bakıyor. Bu sıcaklığı biz geçmiş Avrupa tecrübelerine göre daha profesyonelce götürüp güven ilişkisini sarsmadan mesafe kat etme zorunluluğumuz var" değerlendirmesinde bulundu.



Çin'e fındık ihracatı 2'ye katlandı



EİB verilerinden, yapılan derlemeye göre Türkiye'den Çin'e 10 ayda 205 milyon dolarlık gıda ürünleri ihracatı gerçekleşti. Çin'e gıda ihracatında aslan payını yüzde 107 artarak 34 milyon 296 bin dolardan 71 milyon dolara çıkan fındık aldı. Kuru meyve sektörü de Çin pazarında yaptığı tanıtımların semeresini gördü. Geçen yılın 10 ayında Çin'e, 7 milyon 946 bin dolarlık ihracata imza atan kuru meyve sektörü rakamı bu yıl yüzde 131 artışla 18 milyon 427 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Meyve sebze mamulleri sektörü de aynı dönemde yüzde 70 artışla 24 milyon 914 bin doları Türk ekonomisine kazandırdı. Bu yıl kiraz ihracatına kapıların açılmasıyla da yaş meyve sebze ihracatı Çin'e 3 milyon 380 bin dolara yükseldi. - İZMİR

Kaynak: İHA