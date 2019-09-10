Gıda Dünyasının Türkiye Buluşmasında Gözler Bizce Yağda

10.09.2019 10:51

Gıda dünyasının İstanbul'da gerçekleştirilen en büyük fuarlarından birisi olan World Food İstanbul 2019'da gözler Kadooğlu Yağ'ın standına çevrildi. Bizce, Brinto, Mayra, Azime ve Mutfakların Şefi markalarının yenilikçi ürünleri ile fuara katılan Kadooğlu Yağ fuarda büyük ilgi gördü.



Türkiye'nin gıda alanında ki en büyük fuarları arasında yer alan ve 24 ülkeden 1.000'in üzerinde firmanın katıldığı, ziyaretçi sayısının ise 20 bini aştığı World Food İstanbul 2019'da Kadooğlu Yağ standı ziyaretçi akınına uğradı. Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline gelen ve gerçekleştirdiği ihracat yanında oluşturduğu istihdamla da ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Kadooğlu Yağ bünyesinde faaliyet gösteren Bizce Yağ, Türkiye'nin dünya pazarlarındaki en önemli markaları arasında yer alarak ülke tanıtımında da önemli rol oynuyor. World Food İstanbul 2019'u değerlendiren Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu "Uluslararası fuarlar tanıtım için en büyük önceliğimiz. Bu fuarlarda sadece ürünlerimizi değil aynı zamanda ülkemizin de tanıtımını sağlıyoruz. World Food İstanbul 2019 fuarı bizler için iyi geçti. Yenilikçi ürünlerimizi yabancı alıcılarla buluştururken yurt içi pazarlara yönelik de önemli bağlantılar gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de Kadooğlu Yağ olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya devam edecek, yeni yatırımlarımız ve ihracatta gösterdiği yüksek performansımız sürekliliğini koruyacaktır" dedi.



"Ülkemizi dünyada gururla temsil ediyoruz"



Kadooğlu Yağ yönetiminin de hazır bulunduğu fuarda katılımcılara Kadooğlu Yağ markaları hakkında bilgi veren İhracat Müdürü İhsan Mert, "Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. Ortadoğu'nun en büyük bitkisel yağ fabrikalarından biri olma özelliği ile Kadooğlu Holding güvencesiyle 2007 yılında kurulmuştur. Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kadooğlu Yağ, başlangıçta 300 ton/ gün rafineri üretim kapasitesi ve 450 ton/gün dolum kapasitesi ile hizmet verirken 2019 yılında lezzet yolculuğunu gerçekleştirdiği yatırımlarla rafine ünitesinde 650 ton/gün; dolum ünitesinde 1.200 ton/gün'e çıkartarak başarı grafiğini hızla yükseltmiştir" dedi.



55'i aşkın ülke mutfağında Kadooğlu Yağ var



55'in üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ çeşitlerinin kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu "Kadooğlu Yağ güçlü ve dinamik ekibi ile her gün aynı özenle ürettiği ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarını Bizce, Mutfakların Şefi, Mayra, Brinto ve Azime markaları ile 55'i aşkın ülkeye ihraç etmektedir. Şirketimiz aynı zamanda iç piyasada 5 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye'nin dört köşesine ürünlerini ulaştırmaktadır. Rekabet gücünü her geçen yıl yatırımlarımız ile arttırıyoruz. 2014 yılı başında tamamlanan margarin tesisi yatırımımızla portföyümüze katı yağı ekledik, 150 ton/gün üretim kapasitesi ile hem iç piyasa hem de ihracata yönelik faaliyetlerimize hız verdik. Sektörün önde gelen kuruluşlarından İsveç Firması Alfa Laval ile nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyon ünitelerini kurarken, dolum ve paketleme konusunda İtalyan teknolojisini seçtik. Başarımızın sırrı tüm tüketicilere son teknolojik yatırımlarımız ile lezzet ve sağlığı bir arada sunabilmemizdir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA