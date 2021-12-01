Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Iraklı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve Yarallah güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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