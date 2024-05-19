MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
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MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verildi ve gençlerin önemi vurgulandı.

MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Mesajda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer vererek, "'Gençler! Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç kuşakların anlayış ve enerjisine bağlanmıştır' diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca videoda Gençlik Marşı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel
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