Edirne'deki Hidroelektrik Santrali Projesinde Milyonlarca Liralık Zarar

Edirne'deki Hidroelektrik Santrali Projesinde Milyonlarca Liralık Zarar
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Edirne'de Meriç Nehri üzerine inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali, yanlış mühendislik uygulamaları nedeniyle kamu zararına yol açıyor. Başlangıçta önerilen konumdan farklı bir bölgede inşa edilen santral, beklenen verimi gösteremiyor.

Milyonlar harcandı, verim alınamadı: Edirne'deki proje kamuyu zarara uğratmaya devam ediyor

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri üzerine inşa edilen ve yaklaşık 7,5 milyon euro harcanarak hayata geçirilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali, iddialara göre yanlış mühendislik uygulamaları sebebiyle milyonlarca liralık kamu zararına yol açıyor.

Devlet Su İşleri eski Bölge Müdür Yardımcısı ve Yüksek Makine Mühendis Hüseyin Erkin, santralin konumunun hatalı olduğunu belirterek, "Şu an sadece birkaç türbin çalışıyor. Ne üretim ne de maliyet açıklanıyor" dedi.

Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen proje, santral sahasında yaşanan sorunlar sebebiyle beklenen performansı gösteremiyor. Yapım aşamasında ideal konum yerine daha dar bir alana inşa edilen santral, zamanla çökme, türbin arızaları ve enerji üretiminde verimsizlik gibi ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.

Santral, başlangıçta uzmanlar tarafından önerilen bölgenin aksine, Meriç Nehri'nin daha dar bir yatağına kurulmuştu. Ancak santralin yapımı sürecinde yaşanan mühendislik hataları ve eksiklikler, bugüne kadar projeden beklenen verimin alınamamasına yol açtı. Enerji santralinde sürekli meydana gelen arızalar nedeniyle milyonlarca kamu zararının yaşandığı öğrenildi.

Devlet Su İşleri Edirne eski Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin, projenin yanlış yerde yapıldığını, yeterli mühendislik ve denetim süreçlerinden geçmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

"Bu proje bu noktaya uygun değildi"

Yüksek Makine Mühendisi Hüseyin Erkin, projenin ilk etapta farklı bir noktaya planlandığını belirterek, "Santral aslında Yunanistan sınırına daha yakın, yatağı geniş olan bir bölgeye planlanmıştı. Ancak daha sonra bu proje öğrenildi ve sanıyorum valilik bünyesindeki bir vakıf eliyle yürütüldü. Yer seçiminin yanlış olduğunu başından beri söyledik. Edirne'de birçok kişi ve kurum da bunu dile getirdi" ifadelerini kullandı.

"Yılda 2,5 milyon ton kum birikiyor, türbinler tıkanıyor"

Erkin, Meriç Nehri'nin yılda yaklaşık 2,5 milyon ton kum taşıdığını belirterek, "Bu kumun büyük bölümü burada birikiyor. Çökelme havuzu yapılmadığı için türbinler tıkanıyor. Bu durum enerji üretimini etkiliyor. Şu anda sanıyorum 14 türbinden sadece 4 ya da 5'i çalışıyor" şeklinde konuştu.

"DSİ denetiminde yapılsaydı bu hatalar yaşanmazdı"

Erkin, "Keşke bu proje DSİ kontrolünde yapılsaydı. Teknik denetimler eksik yapıldı. Proje fizibiliteye uygun değil, mevzuata da uymadığını düşünüyorum. Burada aceleye getirilmiş bir iş var. Yapımı da denetimi de uzman olmayan kişi ve kurumlara bırakıldı" diye konuştu.

"Taşkın riski büyük, türbinler tehdit altında"

Yüksek Makine Mühendis Hüseyin Erkin, "Taşkın sırasında ağaç parçaları gibi cisimler türbinlere zarar verecek. Bu sistem şu an bu tür dış etkenlere açık. Ne yazık ki bu bölgede yapılan bazı duvarlı yapılar da yıkıldı, yeniden yapıldı. Burada kontrolsüz bir süreç yaşandığı ortada" ifadelerini kullandı.

Santralin projelendirilirken 14 türbin üzerinden 2 MW'a yakın bir üretim potansiyeli hedeflendiğini kaydeden Erkin, şu anda 4-5 türbinin çalıştığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Genel
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