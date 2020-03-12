SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2) - Spor
Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2)

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı.

12.03.2020 13:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:23
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2)

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı.

Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi rektörleri, federasyon başkanları ve milli sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmaya, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlatarak, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor." dedi.

Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm farketmeksizin yüzde yüz burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Sporun, sadece sportif başarı ve fiziksel aktivite olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün spor, aynı zamanda dünya ekonomisinin de sürdürülebilir niteliğe sahip bileşenlerinden biri. Sporu ele alırken, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesinin yanında markalama, pazarlama ve turizm gibi parametreleri de hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Spor politikalarımızın ana hedefi, sporumuzu federasyonlarıyla, kulüpleriyle, ligleriyle, müsabakalarıyla dünyanın en iyileriyle yarışır hale getirebilmektir. Bütün toplumlar için sportif başarılar ve bu başarıları gerçekleştiren sporcular, ülkeler için bir prestij kaynağıdır. Bu gerçek ışığında biz, sürdürülebilir bir sistem içerisinde nitelikli sporcular yetiştirmeyi hem bugüne, hem de geleceğe yönelik stratejik bir hamle olarak görüyoruz."

"Sadece Yüksek öğretim seviyesinde değil"

Bakan Kasapoğlu, sporcuların eğitimlerine yönelik hayata geçirilen yeni uygulamaların sadece yükseköğretim seviyesinde olmadığını belirtti.

"Burs çalışmalarına yönelik olarak seviyeyi yükseköğretimden lise ve ortaokul seviyesine kadar indirmiş bulunuyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Özel öğretim kurumlarında, ortaokullarda ve liselerde, bundan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ortaya koymuş sporcularımız da yüzde 3 ücretsiz eğitim kontenjanı içerisinde yer alacak. Değerlendirme kriterlerine göre sporcu, başarı ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara göre ek puan alabilecek. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu sporlardan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu önemli imkan da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi."

"Çalışmalarımız devam ediyor"

Sporcular lehine yeni avantajlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımıza ilave kontenjan sağlamak noktasında özel okul birliklerimizle, yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Böylelikle, her yıl yetenek taramasında başarılı olan 1000 sporcumuza, ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda ücretsiz eğitim alma fırsatı getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitiminde ortaya çıkan zorlukları aşmak için sistem temelli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü sporcu öğrenciler kendilerine özgü ihtiyaçları olan, bu ihtiyaçlara yönelik politika geliştirilmesi gereken bir gruptur. Çift kariyer yapan sporcular, bir yandan antrenör ve spor yöneticilerinin programlarına, diğer yandan akademik takvime uymak için çabalıyor. Bu noktada okul-kulüp, antrenman, kamp ve müsabakalara katılma ile eğitim programları arasında uyumun sağlanması, bu noktada sporculara uygun çözümlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde ülkemiz üniversitelerinde de sporcu öğrencilere yönelik destekleyici bir eğitim süreci tasarlanması yönünde önemli adımlar atılıyor. Sporcu öğrencilerimizin her anlamda desteklenmesini Türk sporunun geleceği adına önemli bir strateji olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum."

"Spor kültürünü yaygınlaştıracağız"

Gençleri dinleyen ve katılımları önemseyen bir bakanlık olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Attığımız bütün adımları öncelikle onların istek ve taleplerini dikkate alarak şekillendiriyoruz." dedi.

Türkiye'de sporda hedeflerin belli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve her yaştan, herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bu noktada önemli adımlar atıldığını, atmaya da devam edileceğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız. 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı', sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir. Ben bu vesileyle, bugün bizlerle beraber olan 24 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mutabakat metnimiz bir kez daha Türk sporu için, gençlerimiz için, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından üniversite rektörleriyle ayrı ayrı protokolü imzaladı. Kasapoğlu, imzaların ardından törene katılan rektörler, federasyon başkanları ve milli sporcularla fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2)

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2)

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Spor
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Spor
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Spor
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Spor
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Spor
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Spor
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Türk Telekom Stadyumu'nda derbi için koronavirüs önlemi! Dezenfekte edilecek
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim yapıyor
Zonguldaklı firma, koronavirüs sonrası gelen 1 milyonluk tulum talebini yetiştirmek için gece gündüz üretim...
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
AK Partili vekiller, Erdoğan'ın selamına isim koydu: Diriliş Ertuğrul selamı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sadi Konuk Nilperi Şahinkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Metin Oktay Ersun Yanal Gökhan Gönül Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı (2) - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:06:00. #1.14#