Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Kasapoğlu, Bitlis'te milli atlet Saffet Elkatmış'ı Yumurtatepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettikten sonra AK Parti İl Başkanlığına gitti.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok önemli yatırımları hayata geçirmek için kente geldiklerini söyledi.

Yarınları daha güçlü kılacak çalışmaları beraber değerlendirdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Futbol, basketbol, yüzme, atletizm, her alanda sporu şaha kaldıracak projelerimiz, tüm Bitlisliler için hayırlı uğurlu olsun. Gençlik için gençlik merkezlerimizin sayılarını artıracağız. Bitlis'te gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak." diye konuştu.

Yapılacak yatırım ve hizmetlerle Bitlisli sporcuların Türk bayrağını dünyada gururla dalgalandıracağını vurgulayan Kasapoğlu, "AK Parti, son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda her şeyi çok daha yukarılara taşıyan devrimleri gerçekleştirdi. Nasıl ki bugüne kadar kardeşçe bir ve beraber olarak, hiçbir fitneye prim vermeksizin, hiçbir engelin önünde eğri durmaksızın dik durarak, samimi olarak kardeşçe geldiysek, bundan sonra da inandığımız yolda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir, beraber ve kardeş olarak güçlü yarınlara yürüyeceğiz. Sadece bu ülkenin değil, dünyada mazlumların umudu olan Türkiye'nin gençleri için çalışmaya, her fırsatta gençlerimiz için üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tatvan ilçesine giden Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek sporcularla sohbet etti.

Tatvan Gençlik Merkezi'nde de gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, çarşı merkezinde iş yerlerini ziyaret etti, esnafın sorunlarını dinledi.

Kasapoğlu, kentteki bir kafede Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleriyle buluştuktan sonra milli sporcu Nurcihan Ekinci'ye evinde ziyarette bulundu.

Ziyaretlerde Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol